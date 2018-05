Classifieds

Nanny Wanted

Professional couple looking for a compassionate individual with hands on experience with children. Teachers, aides, students, mothers, childcare professionals, and others welcomed.

Somos una pareja profesional en busca de una persona benévola y paciente que tenga experiencia con niños. Maestras, ayudantes, estudiantes madres, profesionales de cuido y otros son bienvenidos.

Contact/contactar: Jennifer

jennyjyef@gmail.com

(787) 556-5458